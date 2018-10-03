MFÖ ile Şebnem Ferah yeniden Harbiye'de

MFÖ ve sanatçı Şebnem Ferah, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak

03 Ekim 2018, Çarşamba 22:06
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MFÖ ve sanatçı Şebnem Ferah, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde yeniden hayranlarıyla bir araya gelecek.

MFÖ 26 EKİM'DE SAHNEYE ÇIKACAK

Konserler, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Bugüne kadar 13 albüme imza atan MFÖ, 26 Ekim'de sahne alacak.

5 YIL SONRA

Pasaj Müzik etiketiyle 5 yıl aradan sonra "Parmak İzi" adlı albüm çıkaran Şebnem Ferah ise 27 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

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