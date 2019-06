MFÖ, plak formatında çıkan 'The Best Of' albümüyle yeni bir rekora imza attı.

Mazhar, Fuat, Özkan'ın kariyerleri boyunca yaptıkları tüm unutulmaz parçalarını bir araya getirdiği 'The Best Of' albümü kısa sürede 5 bin rakamına ulaştı.

2019 yılında en çok satılan plak rakamına hızla ulaşarak büyük bir başarıya imza atan MFÖ, mutluluğunu İngiltere'de Abbey Road stüdyolarında plaklarını basan Plak Ve Ben’in sahibi Nejat Pakyüz ile paylaştı.

Plak satışları ile son yıllarda durgun olan müzik piyasasına hareket getiren MFÖ, sevenleri için plaklarını imzaladı.