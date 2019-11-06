Deniz Uğur, Zalim İstanbul’daki rolüyle “En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu”; Burcu Özberk, Afili Aşk’taki rolüyle “Yılın Romantik Komedi Kadın Oyuncusu”; Çağlar Ertuğrul da yine aynı dizideki rolüyle “Yılın Romantik Komedi Erkek Oyuncusu” ödüllerini alırken; “Yılın Sabah Kuşağı Programı” da Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına verildi. Kanal D, geceye 4 ödülle damga vururken; Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın da CNN Türk’te ekrana gelen 40 programı ile “Yılın Kadın Program Sunucusu” seçildi.

Çağlar Ertuğrul’a doğum gününde ödül!

Afili Aşk’ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, 32’nci yaşını sahnede aldığı ödülle kutladı. Ertuğrul, ödülü alırken “Doğum günümde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Aldığım en güzel doğum günü hediyelerinden biri oldu bu ödül.” dedi.





Bu haberi de okudular Çağlar Ertuğrul'un hayranları sıraya girdi