MGK bugün toplanıyor! Gözler kritik toplantıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.

Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ’daki durum görüşülecek

TRT Haber'in haberine göre bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.

Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.