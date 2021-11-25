Siyaset MGK bugün toplanıyor! Gözler kritik toplantıda

MGK bugün toplanıyor! Gözler kritik toplantıda

Siyaset

MGK bugün toplanıyor! Gözler kritik toplantıda

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.

25 Kasım 2021, Perşembe 08:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.

Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ’daki durum görüşülecek

TRT Haber'in haberine göre bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.

Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Helalleşmek, yüzleşmek, hesaplaşmak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
24 Kasım
Rauf Tamer
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Kurum: Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır