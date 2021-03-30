Siyaset MGK'da terörle mücadele vurgusu

MGK'da terörle mücadele vurgusu

Siyaset

MGK'da terörle mücadele vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü. MGK Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.

30 Mart 2021, Salı 20:13 Son Güncelleme:
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Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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