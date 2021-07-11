Amerika’daki Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Amazon-MGM ortaklığı hakkında inceleme başlattı.

Soruşturma, MGM’nin Amazon’a illegal yoldan rekabet avantajları sağlayıp sağlamadığına odaklanacak. Buna ek olarak Amazon’un e-ticaret platformu için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Sadece Amazon’a odaklanan incelemede, şirketin kendi ürünlerini, kendi platformunda illegal şekilde diğerlerinden öne çıkararak ve işletmeleri Amazon reklam servisleri almaya zorlayarak rekabet yasalarına aykırı davranışlar sergileyip sergilemediğine bakılacak.

MGM Studios’un içerik kataloğunda en az 4 bin film ve 17 bin TV dizisi var. Büyük bir kısmını Hulu gibi dijital dağıtımcılar aracılığıyla yayınlayan şirket, anlaşmayla muhtemelen lisanslama yoluna gidecek.

Konuyla ilgili Amazon ve MGM tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.



