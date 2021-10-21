Ajansspor'un haberine göre, istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine MHK'nın başına Sabri Çelik'in geçeceği iddia edildi. Kulislerde konuşulan isim Sabri Çelik ancak son karar Nihat Özdemir ve yönetim kurulu tarafından verilecek.

Özdemir şu anda Cumhurbaşkanı ile Angola ve Nijerya gezisinde. Dönüşünün hemen ardından kurulu toplayacak.

Sabri Çelik'in ardından ise Muhittin Boşat'ın adı geçiyor. Boşat daha önce 2019 yılında yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapmıştı.

İlgili Haberler MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti



