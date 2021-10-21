MHK başkanlığı için Serdar Tatlı'nın yerine adı geçen ilk isim!
MHK'de Serdar Tatlı'nın istifasının ardından yeni başkan merak ediliyor. Serdar Tatlı tüm kuruluyla beraber istifa ettiği için yeni bir kurul oluşturulacak. Kulislerde adı geçen ilk ismin Sabri Çelik olduğu iddia edildi.
21 Ekim 2021, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
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Ajansspor'un haberine göre, istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine MHK'nın başına Sabri Çelik'in geçeceği iddia edildi. Kulislerde konuşulan isim Sabri Çelik ancak son karar Nihat Özdemir ve yönetim kurulu tarafından verilecek.
Özdemir şu anda Cumhurbaşkanı ile Angola ve Nijerya gezisinde. Dönüşünün hemen ardından kurulu toplayacak.
Sabri Çelik'in ardından ise Muhittin Boşat'ın adı geçiyor. Boşat daha önce 2019 yılında yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapmıştı.
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