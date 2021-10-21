Futbol MHK başkanlığı için Serdar Tatlı'nın yerine adı geçen ilk isim!

MHK başkanlığı için Serdar Tatlı'nın yerine adı geçen ilk isim!

Futbol

MHK başkanlığı için Serdar Tatlı'nın yerine adı geçen ilk isim!

MHK'de Serdar Tatlı'nın istifasının ardından yeni başkan merak ediliyor. Serdar Tatlı tüm kuruluyla beraber istifa ettiği için yeni bir kurul oluşturulacak. Kulislerde adı geçen ilk ismin Sabri Çelik olduğu iddia edildi.

21 Ekim 2021, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ajansspor'un haberine göre, istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine MHK'nın başına Sabri Çelik'in geçeceği iddia edildi. Kulislerde konuşulan isim Sabri Çelik ancak son karar Nihat Özdemir ve yönetim kurulu tarafından verilecek.

Özdemir şu anda Cumhurbaşkanı ile Angola ve Nijerya gezisinde. Dönüşünün hemen ardından kurulu toplayacak.

Sabri Çelik'in ardından ise Muhittin Boşat'ın adı geçiyor. Boşat daha önce 2019 yılında yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapmıştı.

İlgili Haberler
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ali Şansalan'a sahip çıktı! 'Hangi kararı yanlış? Sarı kartın babası!'