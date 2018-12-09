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  • MHP 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı

09 Aralık 2018, Pazar 18:30 Son Güncelleme:
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MHP 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını açıkladı

Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde: 

Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya

Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan

Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı

Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci

Bilecik Merkez Bilecik  il Akın Atakan

Bingöl Merkez Bingöl il   Mehmet Ziya Buyankara

Bitlis  Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz

Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan

Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan  

Iğdır  Merkez Iğdır il İsa Yaşar Tezel

Yalova Merkez Yalova il Murat Aslanhan

Yozgat Merkez Yozgat  il Mehmet Erdemir

Adıyaman  Besni Çakırhüyük belde Miktat Çetin

Afyonkarahisar Çay Çay ilçe Hüseyin Çağrı

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç Belde Adem Bulut 

Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belde Ömer ŞAHİN

Afyonkarahisar Kızılören Kızılören ilçe Ali Erol

Afyonkarahisar Merkez  Çıkrık belde Lokman Çetinaktı

Afyonkarahisar Merkez  Fethibey belde Mustafa Özdemir

Afyonkarahisar Merkez  Işıklar belde Erol Özağıl

Aksaray Güzelyurt Ihlara belde İsmail Yılmaz

Aksaray Güzelyurt Selime belde Turgut Yayatan

Aksaray Merkez Topakkaya  belde Harun Oflaz

Aksaray Merkez Yenikent belde Mehmet Emin Yumuşak

Ardahan Göle Göle ilçe İbiş Uymaz

Ardahan Göle Köprülü belde Farız Taşdemir

Bartın Merkez Hasankadı belde Şeref İmiroğlu

Bartın Merkez Kozcağız belde Savaş Buyurman

Bartın Ulus Kumluca belde İsmail Can

Bayburt Demirözü Gökçedere belde Yavuz Bakır

Bilecik Bozüyük  Bozüyük ilçe Oğuz Sertler

Bilecik Merkez Vezirhan belde Hüseyin Ocak

Bilecik Söğüt Söğüt ilçe İsmet Sever

Bingöl Kiğı Kiğı ilçe Nazif Hassoylu

Bingöl Yayladere  Yayladere  ilçe Mehmet Duransel

Bingöl Yedisu Yedisu ilçe Ömer İsen

Bitlis  Adilcevaz  Adilcevaz  ilçe Ceyhan Batar

Bitlis  Tatvan Tatvan ilçe Abdulkerim Akay

Bolu  Kıbrıscık Kıbrıscık ilçe Ersin Ercan

Bolu  Merkez Karacasu belde Halit Belen

Bolu  Yeniçağa Yeniçağa ilçe Zeki Mustafa Egeci

Burdur Karamanlı Karamanlı  ilçe Filiz Şener Türkoğlu

Burdur Yeşilova  Yeşilova ilçe Ömer Atasoy

Çanakkale  Çan Terzialan belde Arif Yumuşak

Çanakkale  Gelibolu Gelibolu ilçe Mehmet Eligül

Çankırı Eldivan Eldivan ilçe Nusrettin Gökçer

Çankırı Kızılırmak Kızılırmak ilçe Bahattin Güler

Çankırı Şabanözü Şabanözü  ilçe Mustafa Karakaya

Düzce Çilimli Çilimli ilçe Ömer Demirtaş

Düzce Yığılca Yığılca  ilçe Rasim Çam

Edirne Havsa Havsa ilçe Tefik Altıparmak

Edirne Lalapaşa  Lalapaşa ilçe Mehmet Vedat Kuşoğlu

Edirne Meriç Küplü belde Ali Tükel

Edirne Süloğlu Süloğlu ilçe Aydemir Arslan

Edirne Uzunköprü Uzunköprü ilçe  Şahin Şengül

Edirne Uzunköprü Kırcasalih belde Kenan Heleman

Elazığ Ağın Ağın  ilçe Ali Uslu

Elazığ Palu  Beyhan belde Bayram Öztürk

Erzincan Merkez Yaylabaşı belde Şefik Taşkıran

Erzincan Çayırlı Çayırlı lçe Oktay Efe

Erzincan Otlukbeli Otlukbeli  ilçe usuf Tektaş

Erzincan Tercan adırkaya belde ait Durgun

Erzincan Tercan Kargın Belde Yunus Türkmen

Erzincan Tercan Mercan belde Bayram Bilici

Giresun Merkez Duroğlu belde Halil Çetin

Gümüşhane Kelkit Öbektaş  belde Yemen Demir

Gümüşhane Köse Köse ilçe  Turgay Kesler

Gümüşhane Merkez Arzularkabaköy belde Çetin Rıza Tanış

Gümüşhane Şiran Şiran ilçe  Mutlu Özel

Gümüşhane Şiran Yeşilbük belde  Sezai Doğan

Gümüşhane Torul Torul ilçe  Evren Evrim Özdemir

Iğdır  Karakoyunlu Karakoyunlu ilçe Bayram Ali Ballı

Iğdır  Merkez Melekli belde Eray Çoşar

Isparta Eğirdir Sarıidris belde Ramazan Pala

Isparta Merkez Kuleönü belde Sezayi Çakır

Isparta Merkez Savköy   belde Mustafa Avşar

Isparta Şarkikaraağaç  Şarkikaraağaç ilçe Sefa Arıkan

Isparta Şarkikaraağaç  Çarıksaraylar belde Halil Toprak

Isparta Şarkikaraağaç  Çiçekpınar  belde Memiş Kaynak

Isparta Yalvaç Yalvaç ilçe Halil Hilmi Tütüncü

Karabük Yenice Yortan   belde Ali Şık

Kastamonu  İhsangazi İhsangazi ilçe Hayati Sağlık

Kırıkkale Delice Delice ilçe Soner Mazılıgüney

Kırıkkale Keskin Keskin ilçe Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Kırıkkale Merkez  Hacılar belde Mehmet Koyuncu

Kırklareli Lüleburgaz  Evrensekiz  belde Birol Özbay

Kırklareli Vize Çakıllı belde Mehmet Bayram

Kırşehir Çiçekdağı Köseli belde Bekir Yılmaz

Kırşehir Kaman Kurancılı belde Erdoğan Tekeli

Kırşehir Merkez Özbağ belde Rasim Arazay

Kütahya Altıntaş Altıntaş ilçe Mehmet Akbunar

Kütahya Aslanapa Aslanapa  ilçe Gökhan Gürel

Kütahya Domaniç Çukurca belde  İlyas Tosun

Kütahya Gediz Gediz ilçe Mehmet Oyan

Kütahya Gediz Gökler belde  Yüksel Arık

Kütahya Gediz Yenikent belde Mehmet Karaca

Kütahya Merkez Seyitömer belde Halil Öztürk

Kütahya Simav Çitgöl belde Yüksel Ünal

Nevşehir Avanos Avanos ilçe Mustafa Kenan Sarıtaş

Nevşehir Merkez Göreme belde Ömer Eren

Nevşehir Merkez Kaymaklı belde Harun Çekiç

Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük belde Burhanettin Karaketir

Nevşehir Kozaklı  Kozaklı ilçe Celalettin Güven

Nevşehir Merkez Uçhisar belde Ali Karaslan

Niğde Bor Bahçeli belde Bülent Gözüpek

Niğde Çiftlik Çiftlik ilçe Fazlı Koç

Niğde Çiftlik Azatlı belde Rasim Aydın

Niğde Çiftlik Bozköy belde Kemal Beşer

Niğde Çiftlik Divarlı belde Mustafa Balcan 

Niğde Merkez Aktaş belde Erdoğan Şevenk

Niğde Merkez Alay belde Hacı Mehmet Varol

Niğde Merkez Bağlama belde Murat Karakuzu

Niğde Merkez Hacıabdullah belde Recep Doğmuş

Niğde Merkez Karaatlı belde Faik Okumuş

Niğde Merkez Kiledere belde İsmet Evlendi

Niğde Merkez Konaklı belde Maksut Özçelik

Niğde Merkez Orhanlı belde Şükrü Özdemir

Niğde Ulukışla Ulukışla ilçe Ali Ünkesen

Rize Derepazarı  Derepazarı  ilçe Selim Metin

Rize Hemşin Hemşin  ilçe Muhammet Sağlam

Rize İkizdere İkizdere ilçe Hakan Karagöz

Rize İyidere İyidere ilçe Osman Mete

Sivas  Doğanşar Doğanşar ilçe Halil Balık

Sivas  Gemerek Gemerek ilçe Yurt Koç

Sivas  Gemerek Sızır belde Ali Tamer

Sivas  Gölova Gölova ilçe Halil Önge

Sivas  Gürün Gürün ilçe Nami Çiftçi

Sivas  Hafik  Hafik  ilçe Selahattin Çuhadaroğlu

Sivas  Kangal Kangal ilçe Eren Derviş Akpınar

Sivas  Koyulhisar  Koyulhisar  ilçe Osman Epsileli

Tokat  Erbaa Gökal belde Osman Akbulut

Tokat  Erbaa Karayaka belde Sebahattin Şenel

Tokat  Niksar Serenli belde Nurettin Keleş

Tokat  Pazar Pazar ilçe Oğuz Keleş

Tokat  Reşadiye Bereketli belde Necaattin Şahin

Tokat  Reşadiye Bozçalı belde Bolhan Durmuş

Tokat  Reşadiye Cimitekke belde Erol Aydın

Tokat  Yeşilyurt Yeşilyurt ilçe Muhsin Yılmaz

Tokat  Zile Zile ilçe Ali Özgan

Yalova Armutlu Armutlu ilçe Mustafa Tokat

Yalova Çınarcık Teşvikiye belde Mustafa Nurten

Yalova Merkez Kadıköy belde Muhsin Gürkal

Yozgat Aydıncık Aydıncık ilçe Selahattin Özdemiir

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan ilçe İbrahim Tamer

Yozgat Çandır Çandır  ilçeMehmet Emin Murat

Yozgat Çayıralan Çayıralan ilçe Kıyasi Başgül

Yozgat Kadışehri Kadışehri ilçe Mustafa Doğru

Yozgat Saraykent Ozan belde Mustafa Cansever

Yozgat Sarıkaya Sarıkaya ilçe Ömer Açıkel

Yozgat Aydıncık  Baydiğin belde Ünal Karaca

Yozgat Boğazlıyan Sırçalı belde Erhan Tanış

Yozgat Sorgun Gülşehri belde Aziz Kaya

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

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