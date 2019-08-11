MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Erken seçim çalışmaları yapmaya çalışılıyor, Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir yapıya ihtiyaç vardır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında yer alan, "Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" sözünün hatırlatılması üzerine ise Bahçeli, "Ağustos ayı zafer ayıdır" diye konuştu.