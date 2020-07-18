Siyaset MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı

Siyaset

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii'nin açılış töreni öncesi, caminin siluetinden esinlenerek tasarladığı bir yüzük yaptırdı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 16:46 Son Güncelleme:
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MHP'den yapılan açıklamada, "24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Müzesinin camiye dönüştürülmesinin açılış töreni öncesinde her zamanki gibi kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenmiş yeni tasarım bir yüzük yaptırdı." ifadelerine yer verildi.

Bahçeli'nin, açılış töreninden önce yüzüğünü takarak Ayasofya Caminin "hayırlara vesile olması" temennisinde bulunduğu belirtildi.

Bu arada Bahçeli'nin, Ayasofya Camisinin 24 Temmuz'daki açılışına katılması bekleniyor.


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