MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörist sevdalıları Meclis koridorlarındadır

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Değerli milletvekilleri grup toplantımıza başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. Şehitlerimizi Allah'tan rahmetler, yaralı askerlerimize de şifalar arz ediyorum.

Türk milleti terör örgütlerinin kanlı saldırılarına bağ eğmeyecektir. Teröristler tüm insanlığın ortak can düşmanıdır. Terörizmin hiçbir şekli masum değildir, meşru değildir. Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Sınırlarımız, dağlarda, şehirlerde, belediyelerde, bürokrasilerde ve gazi Meclis'te bölücü teröristleri temizlemedikten sonra güvende olamayız. Milli birliğimiz buna bağlıdır. Bayrak inmesin diye yavrularını mezara indiren şehit analarına ve babalarına vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Biz, TBMM'de terörist istemiyorum. Biz terör örgütüne eleman devşiren HDP'yi Türk siyaset hayatında 1 saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar, sonra da karşımıza geçip demokrasi, özgürlük, insan hakları ezberlerini utanmadan, sıkılmadan arka arkaya sıralayacaklar. Bu ne pişkinliktir!

"TERÖRİST SEVDALILARI MECLİS KORİDORLARINDADIR"

Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takip derhal temin etmelidir. Terörist sevdalıları Meclis koridorlarındadır. Bu kadar şehit veriyoruz, bu kadar acı yaşıyoruz, bir HDP'linin saldırıları kınadığını bilen var mıdır?

Geçtiğimiz cumartesi günü 3 kahramanımızın şehadeti neticesinde taziye mesajları paylaşılmıştır. CHP Genel Başkanı'nın yayınladığı taziye mesajına lütfen dikkat buyurunuz. Daha ilginç ve düşündürücü taziye mesajını İP Başkanı gündeme taşıdı. Patlayan nedir, belli değil. Patlatan kimlerdir açık ve net değil. Anlayan yoktur, anlatan yoktur. PKK'ya YPG'ye tek bir laf yoktur, tek bir atıf, tek bir eleştiri yoktur. Bu kadar yok ortadayken diğer yanda bölücülerle işbirliği vardır, patlama ortaklığı vardır, ağız birliği vardır ve karşımızdadır. HDP'yi küstürmemek için 40 dereden su taşıyanlar, PKK'yı incitmemek için kaçınanlar millet ve milliyet muhalifleridir. Ey zillet partileri çekinmeyin, yürekliyseniz itiraf edin; PKK bomba patlattı derseniz sadece dürüst, tutarlı olursunuz.

Türkiye'nin değişen terörle mücadele stratejisi kapsamında terörün kaynağında önlemek asıldır. CHP Genel Başkanı kuyruklu yalana nasıl başvurabiliyor, milletimizi kandırmaya ne hakla cüret edebiliyor. Neden bizim askerimiz Suriye'de şehit olsun diye soran, Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi savunuyor. Kılıçdaroğlu, İBB'deki soruşturmada görevli müfettişlere ateş püskürüyor. Bize Saray'ın Sözcüsü diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in tedarikçisidir. DİAYDER iddianamesinde Kılıdaroğlu'nun adı geçiyor mu geçmiyor mu? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle.

"TERÖR BİTECEKTİR, BÖLÜCÜLÜK BATAĞI KURUTULACAKTIR"

Türkiye'nin 2023 yılına bölücü terörü yere sererek, bu badirenin tamamiyle hayatımızdan sökülüp atılacağından en küçük kuşku duymuyorum. Türkiye, terörün belini kırıp başını ezdikten sonra ekonomik olarak sıçrayarak, milli birlik ve kardeşlik alanında gücüne güç katacaktır. Türk ile Kürt ezeli ve ebedi kardeştir, bozguncular kahpedir. Bizim gönlümüzde herkese yetecek kadar sevgi vardır. Bu topraklara vatanım diyen herkese kapımız açıktır. Tarafımız doğrudur, yönümüz haktır, karşımıza kim çıkarsa çıksın fark etmez. Terör bitecektir, bölücülük batağı kurutulacaktır. Teröristler ya bağımsız Türk mahkemeleri önünde hesap verecekler ya da yok edileceklerdir.