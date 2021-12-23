MHP indirimleri hızlandırmak için teşkilatlarına genelge gönderdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurundaki büyük düşüşün ardından halkın kullandığı temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında da ciddi oranda indirim yapılması beklendiğini; ancak umulan adımların atılmasında yavaş ve isteksiz hareket edildiğini belirtti. Yalçın, "Halkın yararına olacak indirimleri hızlandırmak üzere partimizce yurt çapında teşvik ve katılım kampanyası düzenlenmiş olup, bu konuda teşkilatlarımıza bir genelge yollanmıştır" ifadelerini kullandı.

'PİYASALAR HIZLA SAKİN BİR HAVAYA BÜRÜNMÜŞTÜR'

Genelgede, döviz kurundaki suni artış bahane edilerek uzun zamandır ekonomide olumsuz ve karamsar bir hava estirilmek istendiği ve birtakım fırsatçıların da spekülatif ortamdan yararlanıp, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında aşırı artışlar yaptığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Piyasa spekülatörleri ve kara doymayan bazı simsarlar, mal stoklamak ve dövizdeki artışa paralel zamlar yapmak suretiyle fahiş kazançlar elde etmişlerdir. Ölçüsüz fiyat artışı furyası ve gerçek üstü piyasa şartları sebebiyle vatandaşlarımızın alım gücü düşmekle kalmamış, ekonomik sıkıntılara duçar olan halkın önemli bir kesimi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlamıştır. Ancak kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin hayata geçirilmesi üzerine, döviz kurunda uzun süredir biriken spekülatif köpük temizlenmeye başlamış, dolara koşma yarışı da sonlandırılmıştır. Birkaç gün öncesine kadar hızına yetişilemeyen kur artışları, yeni mevduat sistemiyle dizginlenmiş, piyasalar hızla sakin bir havaya bürünmüştür. Hem kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş artışlarla vatandaşı soyma yarışına giren bazı firma ve kuruluşların, hem de siyasi spekülatörlerin kar oyunu bozulmuştur."

'MHP TEŞKİLATLARI ESNAFLA BİRE BİR TEMASA GEÇECEK'

Piyasalarda beklenen güvenin, yine hükumetten beklenen adımlarla sağlandığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Ancak kurdaki düşüş hızı, kur bahane edilerek her alanda, her kalemde artırılan fiyatların gerçek ve makul rakamlara indirilmesinde görülmemektedir. Kur reel değerlerine çekilirken; fiyatlardaki abartılı artışların sonlandırılması ve özellikle temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili piyasa rakamlarının da gerçek değerlerine indirilmesi gerekmektedir. Artık herkesin, her kesimin elini taşın altına koymasının zamanı gelmiştir. MHP olarak, halkın tükettiği temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilmesi için yurt çapında teşvik ve katılım kampanyası başlatılmıştır. Bu bağlamda MHP teşkilatları bulundukları il ve ilçelerde esnafla, üretici ve tüccar kesimiyle, süpermarketlerin yöneticileriyle, sanayicilerle bire bir temasa geçeceklerdir. Teşkilat mensuplarımız, milletimiz adına ilgili herkesten indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını talep edeceklerdir."

'KAMPANYAYA KATILIM YAYGINLAŞTIRILACAK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 30 Kasım 2021 tarihli grup toplantısında dile getirdiği 'Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır' şeklindeki ifadelerinin başlatılan kampanyanın ilk işaret fişeği olduğuna dikkat çekilerek, "Nitekim Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısına bazı firma ve kuruluşların olumlu karşılık verdiği, ardından da bir kısım tüketim mallarının fiyatlarında indirime gidildiği memnuniyetle görülmüştür. Söz konusu kampanyaya katılımın yaygınlaştırılması için çabalarımız sürecektir" denildi.