MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yenilenmesi kararlaştırılan İstanbul seçimine yönelik stratejiyi “hemşehri” ana eksenine oturttu.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Bahçeli, YSK kararı öncesinde İstanbul seçmeninin hemşehri haritasını çıkarttırdı. İstanbul’da yaşayan nüfusu 250 binin üzerinde 15 il tespit edildi. Raporlaştırılan çalışmaya göre; Sivas’tan 752 bin, Kastamonu’dan 553 bin, Ordu’dan 505 bin, Giresun’dan 484 bin, Tokat’tan 468 bin, Samsun’dan 422 bin, Erzurum’dan 421 bin, Malatya’dan 408 bin Trabzon’dan 404 bin, Sinop’tan 369 bin, Erzincan’dan 304 bin, Rize’den 299 bin, Kars’tan 293 bin, Ardahan’dan 251 bin ve Mardin’den 242 bin vatandaş İstanbul’da yaşıyor.

KAMP KURACAK

Bahçeli, kurmaylarıyla değerlendirmesinde İstanbul’un Anadolu insanından oluştuğunu ve memleketiyle irtibatı olmasına rağmen hayat şartları nedeniyle bu kentte yaşadıklarına vurgu yaparak, “hemşehri” odaklı bir çalışma yürütüleceğini kaydetti.

Bahçeli, bu amaçla İstanbul’da 250 binden fazla hemşehrisi olan Sivas, Tokat, Ordu, Kastamonu gibi 15 ilin il başkanlarını Ankara’ya çağırdı. Stratejiye göre, MHP’li milletvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, MYK üyeleri, seçilmiş belediye başkanları, il başkanları ve teşkilat üyeleri İstanbul’a kamp kuracak. İstanbul’da köylerin, kasabaların, ilçelerin, illerin hemşehri dernekleri tek tek belirlenerek ziyaret edilecek. Yine hemşehri hukukuyla işletilen ve sıklıkla mahallelerde yoğunlaşan kahvehaneler boş bırakılmayacak. Bu gruplar üzerinde etkili kanaat önderleriyle temasa geçilecek. Mitingden çok, başta ramazan iftarları olmak üzere, her türlü organizasyon fırsat olarak değerlendirilip, İstanbul seçmeniyle, “yüz yüze, bire bir” temas kurulacak.

'KAPI KAPI DOLAŞILACAK'

Edinilen bilgilere göre; Bahçeli, İstanbul seçiminin de Türkiye’nin bekası açısından önemli bir dönemeç olduğunu belirtti. Millet İttifakı’nın yine birlikte hareket edeceğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin yörüngesini değiştirmek isteyen Zillet İttifakı’na fırsat verilmemeli. İstanbul seçimini, Türkiye’yi 2023’e taşıyacak olan Cumhur İttifakı kazanacaktır. Binali Yıldırım seçilecektir. Bunun için MHP olarak üzerimize düşeni eksiksiz yapacağız. Herkes hemşehrisinin kapısını tek tek çalacak, sokak sokak kapı kapı dolaşılacak, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakılmayacak. Yüzyüze birebir temasla İstanbul seçmenine Türkiye’nin bekasının neden önemli olduğu ve Cumhur İttifakı anlatılacak.”

SEÇİM STARTI CUMARTESİ

Bahçeli, MHP’nin seçim startını 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’dan verecek. “Kaybedilecek zaman yok” diyen Bahçeli, MHP’nin İstanbul teşkilatlarını toplayacak ve nasıl bir seçim stratejisi izleyecekleri konusunda detaylı bilgiler verecek.

OTEL ARANIYOR

Bahçeli, kurmaylarına, “Daha önce söylediğim gibi mitili İstanbul’a atacağız, karargâhımızı kurmak için hazırlık yapılsın” talimatını verdi. Bu çerçevede MHP yönetimi, İstanbul’da seçim çalışmalarını rahatça yapılacağı bir otel arayışına girdi.