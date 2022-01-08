MHP Lideri Bahçeli: Türk milleti Cumhur İttifakıyla ayağa kalkmıştır

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Okulumuzun kapısından içeriye giren tüm kardeşlerimi kutluyor, hepsine başarılar diliyorum.

İşleyen demirin ışıldadığı görmek için ilave zahmete gerek yoktur. Devamlı çalışacağız. Yüksünmeden çalışacağız.

Geçmişimize bakınız. Anadolu insanının başına gelmeyen felaketin olmadığını göreceksiniz. Anadolu insanı çalışmaktan vazgeçmemiştir. Türk milleti, vatan coğrafyasını başında taşımıştır. Türk milleti vatan için, bayrağı için çalışmıştır.

"TARİHİMİZİ HOR GÖRENLERE KARŞI UYANIK OLUN"

Her kim tarihimizi hor görüyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olunuz. Bu tipler bizim gibi görünebilir ama hakikatte bizden değillerdir. Girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur.

Rant için girmeyeceği kılık yoktur.

Siyaset sahnesini boks ringine çevirirler.

Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan nereye sorusuna 'Kızıl elmaya' diyen Uzman Çavuş'u Mehmet Kuzu'yu, Ulubatlı Hasan'dan ayırmak mümkün müdür?

"HİÇ KİMSE SABRIMIZI YANLIŞ YORUMLAMASIN"

Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur. Çalışmamızdan gocunanlar fazladır.

Hiç kimse bizim sabrımızı yanlış yorumlamasın.

Bir zamanlar Batı'ya ihtiyacımız yoktu. Ama bir süre sonra Batı'dan başka bir şey düşünemez hale geldik. Türk milleti uzun çalışma neticesinde kabuğundan çıkmayı başardı.

"KÜRESEL EMPERYALİZM İÇİN DENİZ BİTMİŞTİR"

İhtiyaç duyulan akli, siyasi demlenme süreci tamamlanmıştır. Küresel emperyalizm için deniz bitmiştir. Türk milleti Cumhur İttifakıyla ayağa kalkmıştır.

Hiçbir çılgın bize zincir vuramayacaktır.

"BARIŞÇIL PROTESTOYLA ANLATILMAK İSTENEN NEDİR?"

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Siyasette lekeli yüzlere bakınız, hazımsız ve saygısızlardır. Barışçıl protestodan bahsediyorlar. Hükümeti erken seçime zorlamanın dilini aktarıyor. Bilen varsa bize anlatsın barışçıl protestoyla anlatılmak istenen nedir. Nasıl yorumlanmalıdır. Bir barış türküsü tutturmuş gidiyorlar.

Barışçıl protesto temennisiyle neyi arzuluyorsunuz? Kazakistan'a dönüştürmek mi istiyorsunuz?