MHP lideri Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.





SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 test sayısı açıklanırken 66 bin 467 Vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 43 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 29 bin 316 oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde yapılan toplam Koronavirüs Aşı sayısı 134 milyon 270 bini aştı.

DHA