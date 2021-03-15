MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun, Danıştay 8'inci Dairesi’nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 'Türk'üm, Doğruyum' haykırışıyla başlayan Öğrenci Andı'nın, 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren uygulamaya konulduğunu, 1972, 1997 ve 2012 yıllarında da değişikliğe uğradığını bildirdi. Bahçeli, 'Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına dönük yönetmelik düzenlemesine karşı Türk Eğitim Sendikası'nın Danıştay'a açmış olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal davasının 24 Nisan 2018 tarihinde Danıştay 8'inci Dairesi tarafından karara bağlandığını belirterek, "Bu kapsamda Danıştay 8'inci Dairesi, 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1'inci maddesinin iptalini temyiz yolu açık olmak suretiyle kararlaştırmıştır" dedi.

'HUZURSUZLUĞA, KAYGIYA YOL AÇMIŞTIR'

Bahçeli, bunun üzerine söz konusu iptal kararının temyiz edilmesi amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na karşı dava açıldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin çok hassas bir döneminde, geçtiğimiz Cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sorumsuzca, şuursuzca, haktan ve hukuktan mahrum bir şekilde, adeta yangına körükle gider gibi, 8'inci Daire'nin kararını bozduğu medyaya yansımıştır. Konunun bir başka tuhaf ve tartışmalı yönü ise, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Şubat ayında bu kararın alındığı, ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır. Türkiye'nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır" diye konuştu.

'MHP, KARARA ŞİDDETLE KARŞIDIR'

Bahçeli, yaklaşık 2 yıldır bekletilen davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesinin maksatlı, marazi, melun bir hevesin ve hedefin işareti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 'Türk'üm' demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır. Kaldı ki Öğrenci Andımızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır. HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir."

Mustafa TURAPOĞLU / DHA