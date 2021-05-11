MHP lideri Bahçeli'den İsrail'e sert tepki!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir' dedi.
11 Mayıs 2021, Salı 17:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları:
İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir.
ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA YANIT
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.