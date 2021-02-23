MHP lideri Bahçeli gençlere seslendi: Gelin çözelim

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

Bugün sizlerle sadece Türk gençliği üzerine konuşmak, görüşlerimi açıklamak istiyorum. Gelecek demek varolmak, hayata tutunma iddiası demektir. Geleneği ve geleceği arasında bağ kuramayan toplumların hazin sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir. Özellikle 4 Ocak 2021'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nde yeşeren olaylar Türk gençliği üzerinde oynanan oyunları yeniden deşifre etmiştir.

"SÖZ KONUSU OLAMAYACAKTIR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "genç fikirler demek, gerçek fikirler demektir" sözüyle görüşümüzü doğrulamaktadır. Biz kuşakları X, Y, Z ile ele almıyoruz. Bu şekilde analiz etmiyoruz Bu ayrımın alfabenin diğer harflerine kadar ulaşacağını, buradan da sonuç çıkmayacağını görüyoruz. Gençlikten taviz vermemiz, onlara kulak tıkamamız söz konusu olamayacaktır. Düşüncesi ne olursa olsun, Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir. Biz Türk gençliğinin ruh kökünü, yüreğinde kopan fırtınalı sahilleri, kendimizi bildiğimiz kadar iyi biliyoruz.

Hiç ayırt etmeksizin, her genç kardeşime elimi uzatıyor, alayını birden hasretle kucaklıyorum. Diri umutlarımızı Türk gençliği ile örtüştürdük. Bu zaman diliminde cari imkanlarımız nispetinde üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin heyecanı ile dolduk.

Gençler üzerinde hesap yapan çakal suretlerini görüyor, emellerini takip ediyoruz. 15-24 yaş grubunda yaklaşık 13 milyon kardeşimiz bulunmaktadır. Türkiye'nin genç nüfus oranı AB ülkelerininkinden çok daha fazladır. Bu stratejik gücümüzün apaçık delilidir. Türk gençliğinin aklını bulandırmaya, duruşunu bozmaya çalışan iç ve dış mihrakların ana gayesi, bu güçten çekinmelerinden dolayıdır.

Aziz Atatürk'ün dediği gibi, muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızda akan kanda olduğu sürece baharımızı, hayallerimizi kimse hüzne döndüremez, döndürmeye de güçleri yetmez. Bizim teminatımız ve tesellimiz Türk gençliğidir.

"TAŞERONLUK YAPAN KÖKSÜZLER"

Yıkım gündelikçileri, mukallit aydınlar, kimliksiz siyasetçiler, terör örgütlerine taşeronluk yapan köksüzler, gençliğe musallat olan cinayet ve suç şebekeleri bilsinler ki, bizim ne dağa gönderecek, ne hücre evine yollayacak, ne üniversite kapılarındaki eylemlerde kaybeden tek bir gencimiz dahi yoktur.

Sis bulutu dağılıp, pişmanlık yerini aldığında aklı kiralanan, aldatılan, hayatı sönen gençlerimizin müteessir ve muhtaç hallerine en başta anaları ve babaları kahrolacaktır. Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, devletine karşı sorumluluğa, ailesine ve arkadaşlarına karşı saygılıdır.

"HER KÖTÜ KORKAKTIR"

Türk gençliği uyanık ve dikkatli bir şuura, ailesine ve arkadaşlarına karşı saygılı bir üsluba sahiptir. Bunun aksi iktimatinde olanlar kandan faydalanan vampirlerdir. Hak ve özgürlük mücadelesi meşru ve hukuki sınırlar içinde insan onurunun parçasıdır. Özgürlüğün sınırı başkalarının özgürlüğüdür. Hayatı yaşasın ve kahrolsun sloganları arasına sıkıştırmak insansa yaşama sırt çevirmektir. Bir anlık gaflet, bunalım, yanlış adım hayatı boyunca tesirini koruyacak maliyet çıkaracak demektir. Kötü arkadaşlık yaygın kötülük demektir. Her kötü korkaktır. Önemli olan kötülükleri söküp atacak olan dirayete sahip olmaktır. Hepimize düşen vazifeler vardır.

Boğaziçi'ndeki her gelişme açıkça çarpıtılmıştır. Hain çevrelerce kullanılmak istenmiştir. Bu işin içinde ne yazık ki siyasi partiler de yer aldı.

Yozlaşmış akım, terör ajanları gençlerin peşinde. Gençler, bir anlık öfke ile bir ömrü heba etmeyin.



