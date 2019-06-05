MHP lideri partisinin bayramlaşma töreninde konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

"Kandil’deki Pençe Harekâtı ile Türkiye Allah’ın izniyle terör belasında da kurtarılmış olacaktır. 31 Mart seçimlerinden sonra seçim sonuçları üzerinde çok yoğun bir tartışma başlatılmıştır. Bu tartışma Avrupa ülkelerinde dikkatini çekmiş Türkiye’ye yönlendirme yapılmaya bile çalışılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimi artık belediye başkan seçiminin de dışında çok farklı bir anlam kazanmış, belediye seçiminin ötesine geçmiştir. İstanbul’da yaşayan her vatandaşımızın Türkiye’nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran’a kadar geri dönmeli ve 23 Haziran’da da sandığa giderek Avrupa’yı, ABD’yi şaşkına çevirecek bir davranışı ortaya koymasını istiyoruz. 23 Haziran’da mutlaka sandığa gitmeli, yüzde yüze yaklaşan bir katılım olmalı. MHP olarak siyasi hayatımızda partiler üstü bir yaklaşımla il başkanlarımızı 3 farklı grup olarak İstanbul’a yönlendirmiş ve burada görevlendirilmiştir.

İstanbul seçimi mahalli idareler seçimlerinin çok ötesinde Türkiye üzerinde kurulmak istenen büyün oyunu neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların çaba gösterdiği bir seçim haline dönüşmüştür. Bu seçimlerle cumhurbaşkanlığı sistemi ve makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Onun için bu seçimlerde sadece A partisini, B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındakileri düşünerek karar vermeliyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, PKK vardır, onun için bu seçimler önemlidir. İki aday bu seçimlerde açıkça bir yarışın içerisine girmişlerdir.

Oylar çalınmıştır. Millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. Birikim tecrübe ve hizmet kazanmalıdır."