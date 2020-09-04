MHP milletvekilinin annesi trafik kazasında vefat etti

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden Necdet K. idaresindeki 34 DB 3500 plakalı otomobil, yol kenarında takla attı. Kazada MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun annesi Şükriye Osmanağaoğlu ile Tamara R. ile araç sürücüsü Necdet K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükriye Osmanağaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA