Türkiye MHP milletvekilinin annesi trafik kazasında vefat etti

MHP milletvekilinin annesi trafik kazasında vefat etti

Türkiye

MHP milletvekilinin annesi trafik kazasında vefat etti

Balıkesir’deki trafik kazasında MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun annesi hayatını kaybetti.

04 Eylül 2020, Cuma 00:05 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunda seyreden Necdet K. idaresindeki 34 DB 3500 plakalı otomobil, yol kenarında takla attı. Kazada MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’nun annesi Şükriye Osmanağaoğlu ile Tamara R. ile araç sürücüsü Necdet K. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükriye Osmanağaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

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