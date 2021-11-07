Siyaset MHP MYK üyesi İlknur Fidan eski eşinden şikayetçi oldu

MHP MYK üyesi İlknur Fidan eski eşinden şikayetçi oldu

Siyaset

MHP MYK üyesi İlknur Fidan eski eşinden şikayetçi oldu

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlknur Fidan, eski eşi avukat H.H.K. hakkında şiddete maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

07 Kasım 2021, Pazar 13:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlknur Fidan (52), şiddet gördüğünü belirterek eski eşi avukat H.H.K.'den şikayetçi oldu. Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Fidan, ayrıca koruyucu tedbir talebinde bulundu.

"ANTALYA'DA SENİ YAŞATMAYACAĞIM"

Olay, cuma günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da turizm sektöründe çalışan, MHP MYK üyesi ve 2 çocuk annesi İlknur Fidan, aracı ile giderken eski eşi avukat H.H.K.'nin yaşadığı evin önünde arkadaşını görünce durdu. Bu sırada evinin penceresinden Fidan'ı gören H.H.K., aşağıya inip eski eşine saldırdı. Korkuyla aracına binen Fidan, kapıyı kilitleyemeyince darbedildi. H.H.K. tarafından 'Seni mahvedeceğim, bu sokaklarda dolaştırmayacağım, Antalya'da seni yaşatmayacağım' diyerek tehdit edilen Fidan, saldırıdan sonra Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

H.H.K. ile ilgili kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlamasında bulunan Fidan ayrıca önleyici ve koruyucu tedbir kararı da istedi. Fidan, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporunu da şikayet dilekçesine ekledi.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Pazar notları
Rauf Tamer
Erkut Can
İstanbul Sözleşmesi yaşatacak ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Kafanıza göre bilgisayar almayın
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Bir gecede marka oluşturabilirsiniz”
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lütfü Türkkan ile ilgili MHP'den tepki: İYİ Parti'den ihraç edilmeli!