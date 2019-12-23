MHP Urla İlçe Başkanı'na silahlı saldırı! Durumu ağır

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Taşoku hastaneye kaldırıldı.

23 Aralık 2019, Pazartesi 11:40 Son Güncelleme:
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MHP Urla İlçe Başkanı'na silahlı saldırı! Durumu ağır

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi, 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti. 



Ağır yaralandı

Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

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