MHP Urla İlçe Başkanı'na silahlı saldırı! Durumu ağır
MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Taşoku hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi, 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti.
Ağır yaralandı
Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.