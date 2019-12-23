Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi, 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti.









Ağır yaralandı

Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.