Siyaset MHP: Yargıtay görevini yapmazsa HDP’nin kapatılması için başvuru yapacağız

MHP: Yargıtay görevini yapmazsa HDP’nin kapatılması için başvuru yapacağız

Siyaset

MHP: Yargıtay görevini yapmazsa HDP’nin kapatılması için başvuru yapacağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlatarak Yargıtay görevini yapmazsa HDP’nin kapatılması için başvuru yapacaklarını açıkladı.

12 Ocak 2021, Salı 14:07 Son Güncelleme:
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Dün MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklama yaptı. HDP’nin kapatılmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevini yapması gerektiğini hatırlatarak gereği yapılmazsa MHP’nin harekete geçeceğini söyledi.

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MHP’de son durum 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CNN Türk’ten Kıvanç El'e açıklamalarda bulundu.

MHP, 3 bin sayfalık 'Kobani' iddianamesi incelemeye aldı. Daha önce HDP yöneticileri hakkında açılan iddianameler ve verilmiş hükümler incelmeye alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, başkanlığında çalışmalar yapılıyor. Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 100. Maddesini hatırlatarak, “MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’yi kapattırma davasını açmasını beklemektedir. Genel başkanımızın buyurduğu gibi gecikme olursa MHP hazırlıklarını tamamlamıştır. Genel başkanımız talimat verdiği an dava açacaktır” dedi.

MHP önce Yargıtay açıklamalarını bekleyecek bu adım gelmezse HDP’nin kapatılması için Yargıtay'a başvuru yapacak.

HDP’den de açıklama geldi. Bahçeli, "yargı üzerinde baskı kurmaktadır" dedi.

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