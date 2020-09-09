Siyaset MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçiyor

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçiyor

Siyaset

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçiyor

AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçme kararı aldı. . Erhan Usta'ya İyi Parti rozetini bugün Meral Akşener takacak.

09 Eylül 2020, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
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2018'e kadar MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçme kararı aldı. Erhan Usta'ya İyi Parti rozetini bugün Meral Akşener takacak. Usta'nın katılımıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükselecek.



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