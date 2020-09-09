MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçiyor
AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçme kararı aldı. . Erhan Usta'ya İyi Parti rozetini bugün Meral Akşener takacak.
09 Eylül 2020, Çarşamba 12:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2018'e kadar MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçme kararı aldı. Erhan Usta'ya İyi Parti rozetini bugün Meral Akşener takacak. Usta'nın katılımıyla İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükselecek.
BUNLARI DA OKUYUN