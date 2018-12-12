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MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisinden istifa etti

Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisi MHP'den istifa etti

12 Aralık 2018, Çarşamba 18:05 Son Güncelleme:
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MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisinden istifa etti

Mehmet Ballı, düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı desteklediği gerekçesiyle partisinin il başkanlığınca, 'kesin ihraç' istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi.

''HERHANGİ BİR PARTİYE GEÇMEYECEĞİM''

Kendisinden savunma istendiğini ifade eden Ballı, Mersin'e sahip çıkmak adına Kocamaz'ın yanında olduğunu belirterek, "Bu düşüncem devam ediyor. Ülkücü fikirlerim ve duygularım aynı kalmak kaydıyla MHP'den istifa ediyorum" dedi. 

Yerel seçimde aday olmayacağını daha önce açıkladığını hatırlatan Ballı, herhangi bir partiye geçmeyeceğini, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini sözlerine ekledi. 

MERSİN (İHA)

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