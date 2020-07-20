Siyaset MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Siyaset

MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Enginyurt, olayla ilgili paylaşım yaptı.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 16:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Enginyurt'un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği bildirildi.

CNN TÜRK muhabiri Ünal Kaya, şu bilgileri aktardı:

"MHP'den bir disiplin kararı geldi. Cemal Enginyurt kesin ihraç istemiyle disipline sevkedildi. Hukuki süreçten bahsedecek olursak Enginyurt'un savunması alınacak ve muhtemelen de ihracı gibi bir durum söz konusu olabilir. Disiplin Kurulu karar verecek buna. Neden ve gerekçe olarak da Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan bir açıklama geldi. Açıklamasında 'Basında yer alan açıklamaları nedeniyle...' şeklinde bir bilgi verildi. Cemal Enginyurt'un katıldığı bazı televizyon programlarında verdiği demeçlerde parti görüşlerinin dışına çıktığıma yönelik parti kurmaylarından bazı bilgiler geliyor. Hali hazırda MHP'nin 49 vekili bulunuyor. Enginyurt'un ihracı durumunda bu sayı 48'e düşecek."

Twitter'dan açıklama yaptı 

Basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Enginyurt, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" dedi.

İlgili Haberler
Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
TOGG bu başarıyı yakalayabilir
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Neden ilerleyemiyoruz neden patinaj yapıyoruz?
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Öztürk Yılmaz'ın başkanlığındaki Yenilik Partisi'nin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi