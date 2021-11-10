MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Meclis'te ortak basın toplantısı düzenledi.

MHP Adana Milletvekili Ersoy, Türkkan'ın şehidin kız kardeşine ettiği küfrü toplum vicdanının asla kabul etmeyeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve partisinin, şehidin kız kardeşine yapılan küfre sessiz kalarak toplum vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Ersoy, "İP başkanı herkesten önce şehit bacısının hesabını sormalıydı. İP'in başkanı grup toplantısında yaptığı açıklamasında, grup başkanvekilinin yaptığı hatayı tekrar ederek aynı küfürlü üslubu kullanmış, kaba bir şekilde kadına yakışmayan söz ve imalarla olayı örtbas etmek için şehit yakını vatandaşımıza hakaret etmiştir. Bu vatanı bölmeye, parçalamaya çalışan terör örgütlerine ve destekçilerine ses çıkarmayan ittifakın ortağından toplum vicdanını rahatlatacak bir tepki vermesi zaten beklenemezdi." değerlendirmesini yaptı.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Türkkan'ın şehidin kız kardeşine karşı kullandığı üslup karşısında utandıklarını belirterek bu olayın bireysel bir hata ile sınırlandırılamayacağını, bütün milleti ilgilendiren bir yanlış olduğunu vurguladı.

Türkkan'ı kınadıklarını dile getiren Taşlıçay, şehitlerin hatırasını incitenlerin, karşısında MHP'yi bulacağını söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de "Şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmış kahramanlarımızdır. Onlara değil küfür eden, yan gözle bakan bile bizim için yok hükmündedir." dedi.

Kadın haklarını savunan derneklerden Türkkan'ın şehidin kız kardeşine küfür etmesine hiçbir tepki gelmediğine dikkati çeken Erdem, "O küfrü eden kadar susan da o utancın failidir." ifadesini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara da Türkkan'ın grup başkanvekilliğinden ayrılmasının yeterli olmadığını, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

MHP ve AK Parti dışındaki partilerin şehit ailesine yapılan küfür karşısında sessiz kaldığını belirten Kara, "İmamoğlu, Mansur Yavaş, siyasete her daim uzanan magazin ekibi neden sus pus oldu?" diye sordu.

AA



