MHP’li meclis üyesi kazada öldü

Kaza, saat 17.45 sıralarında Muratlı ilçesinin Yeşilsırt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ayhan Kaplan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu köprü korkuluklarına çarpıp takla atarak devrildi. İhbar üzerine kaza üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Kaplan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı. Albayrak, "Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Muratlı meclis üyemiz Ayhan Kaplan geçirdiği trafik kazası sonucu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Değerli meclis üyemize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

DHA