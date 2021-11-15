Siyaset MHP'li Mevlüt Karakaya: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız

MHP'li Mevlüt Karakaya: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız

Siyaset

MHP'li Mevlüt Karakaya: Hükümetin ortağı değiliz ama ittifakız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız.' diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 'Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli' ifadelerini kullandı.

15 Kasım 2021, Pazartesi 07:11 Son Güncelleme:
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“Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında, İzmir’de basın mensuplarıyla buluşan Karakaya, toplantıda, hedeflerinin 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanmak olduğunu söyledi.

Sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

“Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. Hükümetin başarılı olması, bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli.“


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