MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da boşandığı E.M.'yi (24) sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde döven İbrahim Zarap ile Aydın'da 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunup öldüren Aytu Çetin'in (23) eylemlerinin toplum vicdanında derin yaralar açtığını bildirdi. Bu olaylara en sert tepkinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gösterildiğini belirten Yalçın, "MHP; 52 yılı aşan siyasi mücadelesi boyunca Türk milletini diğer beşeri yapılardan daha ihlaslı kılan insani değerlerin yaşatılması için çaba göstermiştir. MHP; kültürel ve sosyal değerlerimizin muhafazasının barış, esenlik ve huzurun devamı açısından olduğu kadar bekamız açısından da önem taşıdığının bilinciyle politikalar üretmiştir." dedi.

'FIRSATÇILIK YAPANLARA EKMEK ÇIKMAYACAKTIR'

Yalçın, buna rağmen iki failin birinin siyasi görüşlerini, diğerinin kullandığı üç hilal amblemini bahane eden kimi fırsatçıların, affedilmez suçların faturasını MHP'ye çıkarma çabasına girdiği söyleyerek, "Yaşanan iki çirkin ve iğrenç olayı kullanarak buradan MHP'ye dönük bir linç kampanyası ve komplo organizasyonu çıkarmağa yeltenenler, malum fiilleri işleyenlerle aynı ahlaki kategoride tasnif edilmeyi hak etmektedir. Masum bir kitleyi, bir kurumu veya kişiyi işlemediği bir suç ve fiil üzerinden itham edip hakkında kamuoyunda imaj ve prestij cellatlığı yapmaya soyunmak; ahlaksızlığın, edepsizliğin en büyüklerindendir. MHP'yi anılan suçlularla aynı paralelde gösterme çabası, bir tür siyasi sapıklıktır. Buradan, MHP'nin kamuoyundaki güçlü itibarına suikast düzenlemek için fırsatçılık yapanlara ekmek çıkmayacaktır. Bilakis, partimize haksız isnatta bulunanlar cürmümeşhut hâlinde yakalanmış ve kamuoyu vicdanında mahkûm edilmiş olacaklardır. Kaldı ki MHP ile irtibatlandırılmayı çalışılan kişilerin parti teşkilatında üstlendikleri herhangi bir görev ve mesuliyet de bulunmamaktadır" diye konuştu.

'KURULTAY ÖNCESİNDE CEREYAN ETMESİ TESADÜF DEĞİL'

Yalçın, iki olayın ardından sosyal medya üzerinden MHP ve parti yöneticilerine yönelik sistematik saldırıların başlatıldığını belirterek, "MHP'yi hedefe koyan sistemli ve planlı saldırıların 18 Mart Perşembe günü yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde cereyan etmesi tesadüf değildir. Şer mihrakının; Türkiye'nin bütünlüğü aleyhinde faaliyet gösteren ve bölücülük yapan milletvekilleri hakkındaki fezlekelere dair MHP'nin toplum vicdanına tercüman olarak kararlı bir tutum sergilediği bir dönemde zincirleme saldırılar kurgulaması, meselenin bir başka çarpıcı boyutudur" ifadesini kullandı.

'MHP, DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASI YÖNÜNDE OY KULLANACAK'

Yalçın, partilerine yönelik saldırıları yönlendiren aklın FETÖ'ye ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hâl böyle iken; bilhassa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, PKK siyasi acentesi HDP'yi aklayıp MHP düşmanlığında FETÖ'cülerle yarışmasının ve bu iki çeteyle aynı paralelde yürümesinin sebebi nedir? CHP'nin başı, FETÖ ve PKK ile el ve iş birliği içinde MHP'yi çirkin siyasetin derin çukurlarına çekebileceğini mi sanmaktadır? Bu kirli senaryonun arkasındaki MHP düşmanlığının ayrıntılı incelenerek çok yönlü araştırılması ve partimizi hedef alan sistemli saldırıların asıl kaynağının mutlak surette ortaya çıkarılması şarttır. Partimiz aleyhinde algı operasyonlarına kalkışarak iftira ve çamur atma rezilliğine tevessül edenlerle hukuk önünde hesaplaşılacaktır. Diğer taraftan MHP, toplumun temel direği olan kadınlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi ve Türk aile yapısının korunması konularında TBMM çatısı altında yapılacak düzenlemelere hassasiyetle katkıda bulunacaktır. MHP, fezlekeler gündeme geldiğinde de Türkiye'nin bütünlüğü aleyhinde suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde kararlı surette oy kullanacaktır."

İlgili Haberler Samsun'da eski kocası tarafından darbedilen kadının tek bir isteği var



