Bebeklik Mia isminin anlamı nedir? Mia ne demek?

Mia isminin anlamı nedir? Mia ne demek?

Bebeklik

Mia isminin anlamı nedir? Mia ne demek?

2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin, dün dünyaya gelen bebeklerine Seyhan Mia adını verdikleri öğrenildi. Çiftin takipçileri İdil Fırat ve Mert Fırat ile ilgili aramaları hızlandırırken bebeğin ismi Mia adının da anlamını merak etti. Mia ne demek? Mia isminin anlamı nedir?

14 Kasım 2020, Cumartesi 19:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. Bebeğinin ve eşi İdil Fırat'ın durumunun iyi olduğunu belirten Mert Fırat, kızlarına Seyhan Mia ismini verdiklerini açıkladı. Açıklamanın ardından Mia isminin ne anlama geldiği merak edildi. Peki, Seyhan Mia ismi nereden geliyor? Mia ne demek? Mia isminin anlamı nedir?

Günün önemli manşetleri için tıkla

Kızlarına Seyhan Mia ismini verdiklerini açıklayan Fırat, ismin nereden geldiği sorusuna yanıt verdi.

Seyhan ve Mia’nın nehir isimleri olduğunu hatırlatan oyuncu, “İdil’in ismi eski Volga nehrinin ismi. İdil bir nehir. Fırat ikimizin soy ismi o da bir nehir. Seyhan da öyle. Geleceği nehirler gibi, sular seller gibi aksın” diye konuştu.

Mia ne demek?

1. İçten, samimi, sevgili, sevilen

2. İnatçı, asi.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
En önemli alışveriş
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Elif Demirtaş Bilir
Sadakatsiz’de Asya’nın intikamının sevinci kursağımızda kaldı
Elif Demirtaş Bilir
Büşra Eracun Akkaya
Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anne sütü ile ilgili bilimsel araştırmalar