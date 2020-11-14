Mia isminin anlamı nedir? Mia ne demek?

Ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. Bebeğinin ve eşi İdil Fırat'ın durumunun iyi olduğunu belirten Mert Fırat, kızlarına Seyhan Mia ismini verdiklerini açıkladı. Açıklamanın ardından Mia isminin ne anlama geldiği merak edildi. Peki, Seyhan Mia ismi nereden geliyor? Mia ne demek? Mia isminin anlamı nedir?

Kızlarına Seyhan Mia ismini verdiklerini açıklayan Fırat, ismin nereden geldiği sorusuna yanıt verdi.

Seyhan ve Mia’nın nehir isimleri olduğunu hatırlatan oyuncu, “İdil’in ismi eski Volga nehrinin ismi. İdil bir nehir. Fırat ikimizin soy ismi o da bir nehir. Seyhan da öyle. Geleceği nehirler gibi, sular seller gibi aksın” diye konuştu.

Mia ne demek?

1. İçten, samimi, sevgili, sevilen

2. İnatçı, asi.