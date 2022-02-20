Miami sahiline helikopter düştü

Miami Havacılık İdaresi’ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.

İHA