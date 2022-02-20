Dünya Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

Dünya

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahili yakınına bir helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

20 Şubat 2022, Pazar 00:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Miami Havacılık İdaresi’ne (FAA) göre, Robinson R44 tipi helikopter, yerel saatle 13.20 sıralarında Miami sahiline yakın bir mesafede denize düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Miami Sahil Güvenlik yetkilileri yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Miami Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, polis bölgenin kapatıldığını bildirdi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim arttı! Donbass’ta son durum