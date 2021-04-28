Michael Collins hayatını kaybetti

Michael Collins, Apollo 11'in komuta modülünde pilot olarak görev yapmıştı ve bazılarınca "tarihteki en yalnız adam" olarak nitelendiriliyordu. Collins, 20 Temmuz 1969'da ekip arkadaşları Ay'da ilk kez yürürken, o Columbia adlı komuta modülünde tek başına oturuyordu.

'Dünyanın en yalnız adamı'

Neredeyse hepimiz Ay yüzeyine ilk insanlı inişi yapan uzay aracının Apollo 11 olduğunu biliriz. Hatta çoğumuz Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'da yürüyen ilk insanlar olduklarını da bilir.

Ama kimse Michael Collins'in varlığından haberdar değildir. Michael Collins, 1969 yılında Ay'a ulaşan Apollo 11'in 3 kişilik mürettebatından biriydi. Yani Ay'a ilk adım atan astronotlarla beraberdi. Diğer 2 astronot Ay yüzeyinde adımlar atarlarken o, Apollo 11'in içinde Ay yörüngesinde turlamakla görevliydi.

Çünkü aracın komuta modülü pilotu olduğu için tek başına uçuşu sürdürmek zorundaydı. Araç, Ay'ın Dünya'ya bakmayan karanlık yüzüne geçtiği zaman radyo sinyalleri Ay tarafından engellenmiş ve Micheal Collins'in Dünya ile tüm bağlantısı kesilmişti. Ay yüzeyindeki meslektaşlarıyla da herhangi bir bağlantısı kalmayan Michael Collins, Ay'ın Dünya'dan görülmeyen arka yüzünde geçirdiği 48 dakika boyunca en yalnız anları yaşadı. Ve insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, Dünya'dan en uzak mesafede bulunan kişi oldu. Koca evrende tek başınaydı.