20. evlilik yıldönümlerini kutlayan Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones 3 gündür Türkiye’de. Hollywood’un ünlü çifti Saffet Emre Tonguç’un yıllardır düzenlediği meşhur ‘Ayasofya Gece Turu’na katıldı. Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones çocukları Dylan ve Carys’in de içinde olduğu 20 kişilik grupla 1 saatlik tur yaptılar. Sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yıldızların korumaları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

"Detay veremeyeceğim"

Turu yöneten Saffet Emre Tonguç “Gizllik anlaşması imzalattıkları için detay veremeyeceğim ama çok memnun kaldılar” dedi.

Michael Douglas ve ailesinin ziyaret ettiği Ayasofya’da güvenlik önlemleri alındı.





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