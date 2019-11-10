Şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Pop'un Kralı Michael Jackson'ın, şövalyelik unvanı alabilmek için İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e çok sayıda mektup yazdığı öne sürüldü. Jackson'ın eski yakın koruması Matt Fides tarafından ortaya atılan iddiaya göre ünlü şarkıcı, dünyanın en büyük yıldızı olduğu gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth'ten kendisine şövalye unvanı vermesini istedi.

Adının Sir Michael Jackson ünlü yıldızın, Prenses Diana ile olan arkadaşlığının da bu sürece yardımcı olacağını düşündüğü ifade edildi. Fakat Kraliçe 2. Elizabeth, Jackson'ın tuhaf talebine hiçbir zaman yanıt vermedi.

Sir unvanına sahip ABD'li ünlü yönetmen Steven Spielberg'ü örnek gösteren şarkıcı, bu unvanın yalnızca İngilizlere verilmediğini düşünerek Kraliçe'den bu talepte bulundu.

Kraliçe 2. Elizabeth'e gönderdiği mektuplara bir türlü yanıt alamayan Jackson yardım etmeleri için üst düzey bir siyasetçiyle iletişime geçse de talebi hiçbir zaman karşılık bulmadı.

'İsteyip başaramadığı tek şey'

2015 yılında eski patronu Jackson hakkında bazı açıklamalarda bulunan Fiddes, "Michael çok hırslıydı. Hayatı boyunca çok isteyip de başaramadığı tek şey Kraliçe'den takdir almaktı." demişti.

Prenses Diana

Fiddes 2017 yılında yapılan bir başka röportajda ise, eski patronu Jackson'ın Prenses Diana'ya aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söylemişti. Fiddes, Jackson'ın Prenses Diana'yı kendisini anlayacak tek insan olarak gördüğünü belirtmişti.

Evinde ölü bulunmuştu

Pop'un Kralı Michael Jackson 2009 yılında ABD'nin Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

Ünlü şarkıcının, doktoru Conrad Murray gözetiminde aşırı dozda propofol aldığı ve bu sebeple kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.

Hürriyet



