Michael Jackson'ın çorabı satışta, James Bond afişi ise rekor kırdı
Michael Jackson'ın 1983'te bir konserinde yaptığı moonwalk dansında kullandığı çoraplar satışa çıkıyor. Çorapların 1 milyon dolara satılması bekleniyor. Bir başka müzayede ise efsane ajan serisi James Bond'un 1981 yapımı ‘ForYour For Your Eyes Only’ filminin afişi 200 Sterlin’e satıldı.
Popun Kralı olarak bilinen Michael Jackson'ın 1983'te ilk moonwalk (ay yürüyüşü) performansında giydiği kristal bezeli çorapları açık artırmaya çıkıyor.
Jackson'ın bir televizyon şovu için verdiği konserde giydiği çorapların 1 milyon dolara satılması planlanıyor. Müzayede 13-22 Kasım'da.
En ünlü kurgu ajan 007 James Bond’un şimdiye kadar 24 filmi gösterime girdi. Dünyanın en büyük Bond filmleri koleksiyonu 500 afişle bir Bond hayranına aitti. O koleksiyon İngiltere’de satışa çıktı. Afişler, 227 bin 500 Sterlin’e (1.7 milyon TL) satıldı.
Koleksiyonun en değerli parçası, 12 bin 500 Sterlin’e satılan Thunderball filminin afişi oldu.
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