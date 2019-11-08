Popun Kralı olarak bilinen Michael Jackson'ın 1983'te ilk moonwalk (ay yürüyüşü) performansında giydiği kristal bezeli çorapları açık artırmaya çıkıyor.

Jackson'ın bir televizyon şovu için verdiği konserde giydiği çorapların 1 milyon dolara satılması planlanıyor. Müzayede 13-22 Kasım'da.

En ünlü kurgu ajan 007 James Bond’un şimdiye kadar 24 filmi gösterime girdi. Dünyanın en büyük Bond filmleri koleksiyonu 500 afişle bir Bond hayranına aitti. O koleksiyon İngiltere’de satışa çıktı. Afişler, 227 bin 500 Sterlin’e (1.7 milyon TL) satıldı.

Koleksiyonun en değerli parçası, 12 bin 500 Sterlin’e satılan Thunderball filminin afişi oldu.

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