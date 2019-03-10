Michael Jackson’ın sicili sanılandan kabarık

Michael Jackson, ‘Amerikan Rüyası’nın önemli temsilcilerindendi. Sıfırdan geliyordu. İşçi sınıfındandı. Siyahiydi. Fırsatlar ülkesi Amerika’da hızla yükselişi dünyayı büyülüyordu. 1982’de çıkardığı ‘Thriller’ albümü ile dünyayı kasıp kavurdu. Pop dünyasının kralı oldu. ‘MJ’ denilince akan suların durduğu bu dönemde ABD Başkanı Ronald Reagan’ın da Soğuk Savaş’ın yıkıcı etkileriyle mücadele ediyordu. Reagan, yerini korumak için eğlence dünyasının en parlak isimleriyle güç birliği yapıyordu. 1984’te Jackson’ı Beyaz Saray’a davet etti. Başkan, Jackson’ı ‘Başkanlık Halkla İlişkiler Ödülü’yle onurlandırdı.

GÜÇ BİRLİĞİ

Jackson, bu tarihten sonra Reagan’ın en güçlü sempati silahı haline geldi. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Hakkındaki ırkçılık iddialarından kurtulmak isteyen Reagan için Jackson’la yaptığı işbirliği, ikinci dönem başkanlığı kazanmasında bile etkili oldu. Reagan, kendi döneminde alt ve orta sınıfın yaşadığı ekonomik çöküntüye karşı da ‘Jackson kartı’nı kullanıyordu. “Siz de bir gün yıldız olabilirsiniz” mesajı veriyordu.

DEVLET ZIRHINA ALDI

Tam o tarihlerde; 1985 ve 1986’da Meksikalı iki çocuk Jackson hakkında taciz şikayetinde bulunmuştu. FBI soruşturma açmıştı. Ancak bu soruşturma dosyalarından dünya kamuoyu düne kadar habersizdi. İddiaya göre; tüm bu dosyaları FBI, arşivlerine kaldırtmış, sümenaltı yapmıştı. Emri de bizzat Reagan vermişti. Çünkü Reagan kendi krallığını kaybetmemek için ‘Popun Kralı’nı devlet zırhının içine almıştı.

İTİRAF EDEN KARDEŞİNİ DE YAKTI

Michael Jackson’ın kız kardeşi La Toya Jackson’ın (62), 1993’te müzik kanalı MTV’ye verdiği şu röportajı çıktı: “35 yaşında bir adam, bir çocukla odaya kapanıp 30 gün boyunca ne yapar? Michael kardeşim. Onu seviyorum. Ama masum çocuklara karşı işlediği suçların sessiz ortağı olamam.” La Toya, bu sözleri sonrası Jackson Ailesi’nden dışlanmıştı.

KORKU FİLMİ GİBİ SÖZLEŞME

Michael Jackson’ın çocukları taciz ettiği öne sürülen Neverland malikanesinin yüzlerce çalışanı olmuştu. Çalışanların çoğu yıllardır sessizliğini koruyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, Jackson’ın çalışanlarıyla yaptığı 21 sayfalık sözleşmeyi ele geçirdi. Sözleşmeye göre; çalışanların tüm konuşma hakları ellerinden alınmıştı. Her durumda polise gitmeden önce Jackson’a başvuracaklarına dair imza istenmişti. Jackson, bu sözleşme sayesinde 1997’de 5 çalışanının açtığı davadan kurtulmuştu. Çalışanların aldığı 1.5 milyon dolarlık tazminat cezası, diğerlerini susturdu.