İşte Michael jordan'ın açıklamaları;

"Hislerimi kelimelerle tarif edemem. Kobe'yi çok sevdim. Kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk. O konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en büyük rakiplerinden biriydi. Ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle de gurur duyuyordu.

Bunları yazarken allak bullak oluyorum. Kobe ve kızının bu sabah helikopter kazasında öldüğü haberiyle ağlıyorum. Onu, ailesini, sahada, saha dışında çok sevdim. Tüm zamanların en iyi Laker'ı, arkadaşım, efsane, eş, baba, oğul, kardeş şimdi gitti. Kabul etmek zor. Hem erkek hem kadın oyuncuların akıl hocasıydı.

Evsizlere hizmet etme konusunda çok tutkuluydu. Kadın basketbolunun savunucusuydu. Kızının takımına koçluk yapmak onu çok mutlu etmişti. Çok özel konuşmalarımız oldu. Onunla Lakers, basketbol, eş olmak, baba olmak konusunda, İtalya'yı ne kadar sevdiğimiz konusunda konuşurduk. Bu konuşmalarımızı özleyeceğim. Tüm ailemle, ailesinden geri kalanlar için burada olacağız."

Yıllardır Kobe Bryant’la bir kavgalı bir barışık bir ilişki içerisinde olan Shaquille O’Neal da, eski takım arkadaşının ölümünün ardından şunları yazdı:

Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi, kankamı kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleneceksin. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğerlerinin ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kötüyüm şu an."





LeBron yıkıldı





Kobe Bryant'ın şok eden ölüm haberini alan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de yıkıldı, uzun süre göz yaşlarını tutamadı. Geçtiğimiz günlerde NBA'de tüm zamanların en çok sayı atan oyuncuları listesinde Kobe Bryant'ı geçip 3. sıraya yerleşen LeBron James, maçın ardından efsanevi basketbolcuya övgü dolu sözler söylemiş ve Kobe'den ilham aldığını belirtmişti. O konuşmanın üstünden birkaç gün geçmesinin ardından acı haber geldi. Kobe Bryant, helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti.

Lakers takım uçağından indikten sonra haberi öğrenen LeBron James ise şok haberin ardından adeta yıkıldı. Uzun bir süre ağladığı görülen LeBron James kendisine gelmekte güçlük çekti.





Son tweeti LeBron James içindi

Kobe Bryant'ın son tweeti ise LeBron hakkında olmuştu. 41 yaşında hayatını kaybeden efsane, tüm zamanların en çok sayı atan 3. oyuncusu olan James'i Twitter'dan takip etmişti. LeBron ise tarihe geçtiği maçta Kobe Bryant'ın adının olduğu ayakkabı ile çıkmıştı.





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