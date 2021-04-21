Kültür & Sanat Michael Keaton, yeniden Batman oluyor

Michael Keaton, yeniden Batman oluyor

Kültür & Sanat

Michael Keaton, yeniden Batman oluyor

1989 yapımı ‘Batman’ ve 1992’de çekilen ‘Batman Dönüyor’da başrolde yer alan Michael Keaton, 29 yıl sonra aynı rolü bir daha canlandıracak. Ezra Miller’in başrolünde olduğu ‘The Flash’ filminde Michael Keaton’ın Batman’i oynayacağı açıklandı. 70 yaşındaki Michael Keaton, en yaşlı Batman olacak.

21 Nisan 2021, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
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Başrolünde Ezra Miller, yönetmen koltuğunda ise Andy Muschietti'nin bulunduğu The Flash filmine usta oyuncu Michael Keaton'ın da yer alacağı iddia ediliyor. Tim Burton'ın çektiği Batman filmlerinde Batman'i canlandıran Michael Keaton, "Bir dakika durup film hakkında düşünmem gerekiyor. Çünkü ben talihli bir adamım ve şu anda olup biten çok şey var. Gerçekten çalışmam lazım. iPad'imde bir yerde henüz dönüp bakamadığım Flash işi var. Onları arayıp dedim ki, size karşı dürüst olmalıyım. Şu an için hiçbir şeye bakamam. Üzerinde çalıştığım işime saplanmış durumdayım" dedi.

Michael Keaton

ÇİZGİ ROMANDAN İLHAM ALDI

Esquire'de yer alan habere göre, Andy Muschietti'nin yöneteceği The Flash'in senaryosu Christina Hodson'a ait. Hodson, Flashpoint çizgi romanlarından ilham alarak senaryoyu kaleme aldı.

The Flash'in 4 Kasım 2022 tarihinde sinemalardaki yerini alması bekleniyor.


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