Michel Platini, VAR sistemine hakaret etti

Marca'da yer alan habere göre İtalyan Michel Platini, İtalyan radyo kanalı Rai 2'ye konuştu. VAR sistemine karşı olduğunu belirten Platini, "VAR'a karşıyım. Bu sistemin problemleri neden çözmeyeceğini anlatmaya kalkasam yarım saatimi alır. Fakat kısaca söylemem gerekirse güzel görünen ama b*k gibi bir sistem" dedi.

Platini, 2007 yılında UEFA Başkanı seçilmiş, 2015 yılında ise naklen yayın ihalesine fesat karıştırmak ve kendisine usülsüz ödeme yapmakla itham edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter'le birlikte görevi askıya alınmıştı. CAS'tan beklediği karar çıkmayan Platini istifa etmişti.





Video Yardımcı Hakem uygulaması, karşılaşma esnasında maçın orta hakeminin gözden kaçırdığı pozisyonlarda, stadın dışında ekran başında olan başka bir hakem grubunun pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sistemdir.

Erkan başındaki yardımcı hakemler, orta hakeme pozisyonun tekrarını izlemesini tavsiye edebilir ya da 'devam et' diyebilir.