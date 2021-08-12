Magazin Michele Morrone, İstanbul'da

Michele Morrone, İstanbul'da

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Michele Morrone, İstanbul'da

'365 Days' filmindeki 'Don Massimo Torricelli' rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone’nin, sosyal medya hesabından paylaştığı uçak bileti Türk hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu İstanbul'a geldi!

12 Ağustos 2021, Perşembe 08:25 Son Güncelleme:
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Sinema filmi ‘365 Gün’de ‘Massimo Torricelli’yi canlandırarak şöhrete kavuşan İtalyan Michele Morrone, İstanbul’a geldi. Sosyal medyada sık sık paylaştığı yarı çıplak vücudu nedeni ile hayranlarının ‘Et Adam’ lakabını taktığı oyuncu, Etiler NusrET’te 3 saat kaldı, midesine ziyafet çekti.


https://www.instagram.com/p/CScV00gBagn/


Oyuncuya, korumaları eşlik etti.

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