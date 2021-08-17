Göğüs uçlarının büyüklüğünden rahatsız olan Michele Morrone, jinekomasti ameliyatından sonra korseli fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabında 12 milyon takipçisi bulunan 30 yaşındaki İtalyan oyuncu, "İstanbul harika" dedi.

'SOKAKTA YÜRÜYEMİYORUM'

'365 Days' filmindeki 'Don Massimo Torricelli' rolüyle geniş kitlelerce tanınan Michele Morrone, gösterim sonrası hayatının nasıl değiştiğini anlatmıştı. Yakışıklı oyuncu, “Filmin gösteriminin ardından bir gecede iki milyon yeni takipçiye uyandım ve şu an sokakta yürüyemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.



