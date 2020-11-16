Magazin Michelle Pfeiffer'den eşine: Biriciğim

Michelle Pfeiffer'den eşine: Biriciğim

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Michelle Pfeiffer'den eşine: Biriciğim

ABD'li oyuncu Michelle Pfeiffer, eşi David E. Kelley ile evliliklerinin 27. yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Pfeiffer, eşi ile pozunu, "Biriciğim" notuyla yayınladı.

16 Kasım 2020, Pazartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, eşi David E. Kelley ile evliliklerinin 27. yılını kutladı.Pfeiffer, hayat arkadaşıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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62 yaşındaki oyuncunun, "Biriciğim... Mutlu yıl dönümleri aşkım" notunu düştüğü paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.


https://www.instagram.com/p/CHinmvcJh_w/


Mutlu evlilikleri yıllardır devam eden çiftin Claudia Rose Pfeiffer ve John Henry Kelley adında iki çocukları bulunuyor.


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