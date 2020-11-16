Dünyaca ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, eşi David E. Kelley ile evliliklerinin 27. yılını kutladı.Pfeiffer, hayat arkadaşıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

62 yaşındaki oyuncunun, "Biriciğim... Mutlu yıl dönümleri aşkım" notunu düştüğü paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.









Mutlu evlilikleri yıllardır devam eden çiftin Claudia Rose Pfeiffer ve John Henry Kelley adında iki çocukları bulunuyor.











