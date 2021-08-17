Futbol Michy Batshuayi, İstanbul’a geldi

Michy Batshuayi, İstanbul’a geldi

Futbol

Michy Batshuayi, İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Michy Batshuayi, İstanbul’a geldi.

17 Ağustos 2021, Salı 01:54 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, gece geç saatlerde İstanbul’a geldi. Londra’dan kalkan özel uçak, gece 01.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Belçikalı golcüyü, havalimanında çok sayıda Beşiktaşlı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. 27 yaşındaki golcü oyuncu daha sonra alandan ayrılarak, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Batshuayi’nin yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ardından da siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

DHA

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