Mickey Mouse doğum gününü kutluyor!

‘Mickey İstanbul’da, Disney’in Türkiye’ye özel ilk çizgi filmi oldu!

Mickey, sadece bir çizgi film kahramanı değil; 7den 70’e her coğrafyada, herkesin sevdiği, pek çoğumuzun ilk göz ağrısı olan en eski arkadaşı... Walt Disney’in Hollywood dünyasıyla tanışmadan önce geceleri çalıştığı depoda karşısına çıkan minik fare, zamanla çizime dönüşmüş ve ilk kez 1928’te izleyiciyle buluşmuştu. O günden bu yana pek çok nesil onun eğlenceli, sevimli, dost canlısı dünyasına ortak oldu. Kocaman kulakları, kırmızı şortu, sarı pabuçları ve beyaz eldivenleriyle Mickey; arkadaşları Minnie, Donald, Daisy, Goofy ve Pluto ile birlikte her zaman maceradan maceraya koştu. Zamanla tüm dünyada en çok bilinen ve sevilen popüler kültür ikonuna dönüşen Mickey, doğum gününü kutluyor.Ünlü ‘Hollywood Bulvarı’nda kendi yıldızını alan ilk çizgi film kahramanı Mickey, kısa filmleri ile dokuz kez Akademi Ödülleri’ne aday gösterildi; kulakları, TIME dergisi tarafından 20 ve 21’inci yüzyılın en büyük kültürel simgelerinden biri olarak belirlendi. 1928’de gösterilen ilk filmi “Uçak Çılgını” (Plane Crazy)’ndan bu yana pek çok içeriği ve her yaştan milyonlarca hayranı bulunan Mickey, kısa içeriklerinden birinde İstanbul Kapalıçarşı’ya da konuk oldu.Disney’in efsane kahramanı Mickey, geçtiğimiz yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına tarihinde ilk kez konusu İstanbul’da geçen özel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Kapalıçarşı’nın renkli sokaklarında geçen bölüm, Mickey’nin hazırladığı leziz Türk lokumlarını, bulduğu birbirinden sempatik yöntemlerle ziyaretçilere tattırma çabasını konu alıyordu.