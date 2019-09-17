67 yaşındaki usta aktör Mickey Rourke, Robert De Niro'nun kendisini bir filmde rol almaktan alıkoyduğunu iddia etti. 76 yaşındaki Robert De Niro ile 1987 yapımı Angel Heart isimli bir filmde başrolü paylaşan Rourke, De Nİro'nun kendisine o tarihten beri kinli olduğunu söyledi.

Mickey Rourke'a göre ikilinin arasında Angel Heart filminin çekimleri sırasında sıkıntılar yaşanmış ve De Niro o tarihten beri kendisine kin tutmuş.

Mickey Rourke'un menajeri oyuncuya Robert De Niro'nun bu yıl çekilen The Irishman filminde kendisiyle birlikte rol almak istemediğini söylemiş. Mickey Rourke'la çalışmak istemeyen De Niro oyuncunun The Irishman'in kadrosuna alınmasını engellemiş.

Mickey Rourke yaptığı açıklamada bu duruma çok üzüldüğünü, çünkü filmden kazanacağı paraya çok ihtiyacı olacağını söylüyor. Bu ciddi iddia karşısında Robert De Niro'nun ne tepki vereceği merakla bekleniyor...