Micro Focus Türkiye Ar-Ge yatırımı ile büyüdü

Bu yıl Micro Focus, Atar Labs’ı satın alarak İsrail, İspanya, Portekiz, İtalya ve Hollanda gibi ülkeler arasından tercihini Türk mühendislerinden yana yaptı. Böylece siber güvenlik alanında Türkiye’deki en büyük satın alma gerçekleşti. Yazılımda dünyanın ilk 10 şirketinden biri olan Micro Focus’un bu satın almayla, siber güvenlik Ar-Ge’sini bundan böyle Ankara’da yapacağını belirten Kırca, “Özellikle bu dönemde Micro Focus gibi global bir yazılım devinin Türkiye’ye yaptığı Ar-Ge yatırımının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu durum, ülke olarak pazar potansiyelimizi de gözler önüne seriyor. Bu satın almayla birlikte; Atar Labs’ın kabiliyetleri Türkiye sınırlarından çıkıp, dünyanın diğer ülkelerine kolaylıkla yayılabilecek” diye konuştu.

Atar Labs’ın satın alma sonrasında çok hızlı bir uyum süreci gerçekleştirdiğine de değinen Deniz Kırca, “Herhangi bir adaptasyon problemi yaşanmadan hem ekiplerin hem projelerin entegrasyonu çok başarılı bir şekilde sağlandı. Böylece Micro Focus olarak bizler de portföy yetkinliğimizi artırmış olduk” dedi.

Micro Focus Türkiye’nin pilot ülke olarak seçilmesinin büyük bir başarı olduğuna değinen Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, bu başarının son yıllarda kaydettikleri hızlı büyümeyle geldiğini ifade etti. Kırca sözlerine şu şekilde devam etti: “Biliyorsunuz 2017 yılında Micro Focus’un Hewlett Packard Enterprise’ın (HPE) yazılım bölümüyle birleşmesiyle birlikte dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olduk. Birleşme sürecinin yaşandığı en kritik yıl olan 2018’de Micro Focus, Türkiye’de yüzde 15 büyüdü. 2019 yılında Micro Focus Türkiye hedeflerinin yüzde 120 üzerine çıkarak yüzde 40 büyüme gerçekleştirdi. Bu hız bize ‘Bilişim 500’ araştırmasında Türkiye’nin ‘İş Uygulamaları’ yazılım sektöründe birinciliği getirdi. 2019’da çokuluslu şirketler arasında en büyük 17’nci bilişim şirketi olduk. Ayrıca Türkiye’deki en büyük 6’ncı yazılım şirketi, en büyük 8’inci hizmet şirketi, en büyük 5’inci kurulum bakım destek hizmeti şirketi, veri güvenliği yazılımında 4’üncü, yapay zeka yazılımında 7’nci, veri ambarı ve iş zekası yazılımında ise 5’inci büyük çokuluslu şirket olarak listede yer aldık. Tüm bu başarılar Micro Focus Türkiye olarak bize daha çok sorumluluk ve pilot ülke olma başarısı getirdi. İzleme, güvenlik ve KVKK projeleriyle tüm dünyada yenilikçi ve alanında ilk olan projelerin çıkarılmasıyla Micro Focus dünyasında özellikle dikkat çektiğimizi söyleyebilirim. Ayrıca ekibimizin sağlam ve yakın müşteri ilişkileri kurması, yetkin ve bağlı ortaklık ağı oluşturmamız bu başarılarda büyük rol oynadı. Bu sayede Micro Focus’ta global ölçekte ilkleri başaran ülke olarak Türkiye pilot ülke seçildi.”





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