Micro Focus’un etkinliği bu yıl sanal ortamda gerçekleştirilecek

Micro Focus’un Türkiye’deki en önemli müşteri etkinliği “Micro Focus Virtual Realize Tour ‘20” 21 Ekim Çarşamba günü sanal olarak gerçekleştirilecek. Bilişim teknolojileri alanındaki son trendlerin masaya yatırılacağı yarım gün sürecek etkinlikte, farklı sektörlerden duayenler konuşmacı olarak yer alacak.

Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca’nın açılış konuşmasıyla başlayacak, Micro Focus Global CEO’su Stephen Murdoch da Türkiye’ye özel bir konuşma yapacak. 2 özel panelin gerçekleştirileceği etkinlikte 3 ayrı salonda ürün bazında paralel oturumlar düzenlenecek. Moderatörlüğünü Cüneyt Özdemir’in yapacağı “Dijital Dönüşümde Yapay Zeka” oturumunda, farklı sektörlerden üst düzey katılımcılar konuyu derinlemesine tartışacak ve kendi başarı hikayelerini paylaşacaklar.

Paneller sonrasında ise 3 ayrı salonda gerçekleşecek başarı hikayesi sunumları ile finanstan, perakendeye, holdingden havacılık sektörüne kadar farklı sektörlerden firmaların Micro Focus çözümleriyle gerçekleştirdikleri başarılı projeler masaya yatırılarak dinleyiciler ile paylaşılacak.

Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, bu özel etkinlikte köklü deneyim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri harmanlayarak oluşturdukları çözüm ve hizmetleri, katılımcılarla buluşturacaklarını söylüyor. Bunun yanında birkaç ay önce gerçekleşen ve büyük yankı uyandıran Atar Labs’ın satın alınması ile ilgili olarak Kırca “Özellikle bu dönemde Micro Focus gibi global bir yazılım devinin Türkiye’ye yaptığı R&D yatırımının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bu durum, ülke olarak pazar potansiyelimizi de gözler önüne seriyor. Yine sektörde takip edilen bu konuyu ve güvenlik sektöründeki sn gelişmeleri de katılımcılarımız ilee paylaşmak için heyecan duyuyoruz“ şeklinde sözlerin devam ediyor., “Üretimden perakendeye, finanstan telekoma kadar farklı sektörlerden duayenleri bir araya getirmeyi hedeflediğimiz etkinliğimizde Micro Focus yöneticileri, ürün uzmanları, iş ortakları ve müşteriler tarafından sunulacak içeriğe erişebilir, iş gereksinimlerinize ve profesyonel gelişim hedeflerinize göre hazırlanmış 1’e 1 toplantılar organize ederek ürün tanıtımlarına katılım fırsatı elde edebilirler. Becerilerini genişletmek, stratejik bilgi edinmek ve dijital dönüşümü güçlendirmeye yardımcı olmaya adanmış değerli bilgileri öğrenmek için etkinliğimize herkesi davet ediyoruz” diyor.