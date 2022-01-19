Microsoft 68.7 milyar dolara Activision Blizzard’ı satın alıyor

Microsoft, Activision Blizzard’ı satın aldı. Microsoft, çatısı altında Blizzard, King, Treyarch, Raven, Highmon, Beenox, Sledgehammer Games, Infinity Ward, Demonware, Toys for Bob gibi oyun geliştiricileri barındırıyor.

Microsoft’un resmi internet sitesinde paylaşılan habere göre Activision, 68.7 milyar dolar karşılığında satılacak. Bununla birlikte Call of Duty, Overwatch, Diablo, World of Warcraft gibi oyunlar artık Microsoft çatısı altında yer alacak.

Dünya genelinde birçok oyunu elinde bulunduran Activision Blizzard, artık Microsoft çatısı altında çalışmalarına devam edecek. Ayrıca tüm Activision Blizzard oyunları, Microsoft Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Tüm bunların yanında satın alma işlemi, 2023 mali yılı içerisinde tamamlanacak. Tüm işlemler tamamlanmadan önce düzenleyici incelemenin tamamlanması ve onaylanması beklenecek. Sonrasında ise Microsoft, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olarak anılmaya başlanacak.

Microsoft Game Pass, Diablo ve Call of Duty gibi oyunların içerisine eklenmesi ile özellikle Türkiye’de yer alan oyuncular için devasa bir platform haline gelebilir. Özellikle de tüm Call of Duty oyunlarının çıkışı ile birlikte Microsoft Game Pass kütüphanesine eklenmesi, çok büyük bir etki yaratacaktır.