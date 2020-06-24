Microsoft, canlı yayın platformu Mixer’i kapatıyor

Microsoft, Twitch’e rakip olarak geliştirdiği Mixer’in kullanımına son verme kararı aldı. Şirketten yapılan resmi açıklamada Mixer’a girmek isteyen kullanıcıların Facebook Gaming’e yönlendirileceği bilgisine yer verildi. Başka bir deyişle Mixer'i aktif olarak kullanan Xbox kullanıcılarının Facebook Gaming'e geçiş yapabileceklerini belirtiyor.

XBox’ın en tepesindeki isim olan Phil Spencer konu ile ilgili yaptığı açıklamada Facebook ile yapılan anlaşmanın bununla sınırlı kalmayacağının altını çizdi.

Facebook’tan yapılan açıklamada ise geçiş sürecinde Mixer kullanıcılarının sorun yaşamaması için yoğun mesai harcandığı bilgisine yer verildi.